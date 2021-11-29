Клеветническая кампания не позволила Соединенным Штатам наладить взаимодействие с Россией. Такое заявление сделал бывший президент страны Дональд Трамп.

Экс-глава США дал интервью телеканалу Fox. В ходе беседы он вспомнил об опровергнутых обвинениях со стороны внутриполитических противников. Последние считали, что он якобы все время был в сговоре с Россией.

«Но на это опровержение ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны», — добавил Дональд Трамп.

Россия неоднократно опровергала обвинения, касающиеся ее якобы вмешательства в выборы США. Вашингтон версию о «сговоре» дезавуировал и приступил к расследованию подоплеки кампании против Трампа.