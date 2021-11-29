Власти Приморья ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых жителей

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская утвердила постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для жителей региона старше 60 лет.

Соответствующее решение было принято на заседании местного оперативного штаба 29 ноября. Теперь все приморцы от 60 лет и старше обязаны вакцинироваться от коронавируса. Мера направлена на снижение смертности и заболеваемости среди пожилых граждан, которые наиболее уязвимы к COVID-19.

«Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для граждан 60 лет и старше. Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности», — уточнили в краевом правительстве.

Согласно статистике, на граждан старше 60 лет приходится 23,5% от общего числа заболевших COVID-19. Смертность среди пожилых пациентов составляет 74%. Сейчас на территории Приморья привиты лишь 28,5% пожилых жителей.

Работающие пенсионеры должны вакцинироваться первым компонентом до 25 декабря, вторым — до 25 января. При невыполнении этого условия их могут отстранить от обязанностей или перевести на удаленный режим.