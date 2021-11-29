Экс-министр обороны США Эспер будет судиться за право издать мемуары о работе с Трампом

Бывший министр обороны США Марк Эспер написал мемуары «Священная клятва», посвященные работе в администрации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Однако Пентагон запретил к публикации часть книги.

Эспер считает свое литературное творение полным и правдивым рассказом истории народа США. Книга должна выйти в свет уже весной 2021 года. Однако, по словам экс-министра, действующие власти запретили обнародовать довольно важную часть мемуаров из-за секретности информации, которую они содержат.

Несогласный с утверждением о секретных данных в своей книге, Эспер подал иск в федеральный суд по столичному округу Колумбия. Об этом сообщает New York Times.

«Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», — цитирует газета экс-министра.

По мнению Эспера, действующая власть США ущемляет его права на свободу слова, гарантированные конституцией страны. Решение судиться с Пентагоном экс-министр назвал единственным путем, чтобы рассказать свою историю до американцев.