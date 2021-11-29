Украинский генерал Недзельский заявил о «превосходстве» ВСУ над армией России

Российская армия «обратится в бегство» при первых же боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал полковник запаса Петр Недзельский.

По его словам, украинские военнослужащие «защищают свой дом». Именно поэтому они безусловно одержат победу в очном противостоянии.

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня», — сказал он в эфире YouTube-канала «Апостроф»

Украинские спикеры «разного помола» регулярно выступают с подобными заявлениями с 2014 года. Однако до сих пор ВСУ смогли отметиться лишь попаданием в «котлы» сил самообороны ДНР и ЛНР, а также казусными ситуациями, которые приводили к увечьям и даже смертям в рядах собственных вооруженных сил.

Москва ни раз говорила, что не является стороной конфликта в Донбассе. Россия выступает за мирное разрешение ситуации и соблюдение Минских соглашений.