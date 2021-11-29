Экономист Карпенко: срочный депозит является предпочтительным вариантом хранения денег

Банковская ячейка сейчас не является безопасным местом для хранения средств. Пока наиболее предпочтительным вариантом остается срочный депозит в пределах страховой суммы, рассказал экономист Оксана Карпенко.

Банк может заключить с клиентом договор аренды ячейки или на хранение ценностей в индивидуальном сейфе. Отличаются они тем, что финансовая организация не несет ответственность за сохранность содержимого ячейки, пишет «Прайм».

«При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несет ответственность за пропажу денег и ценностей. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его», — добавила Карпенко.

Срочный депозит можно оформить в пределах страховой суммы. Сейчас она составляет 1 миллион 400 тысяч рублей на одного вкладчика в финансовой организации, заключила доцент экономического факультета РУДН.