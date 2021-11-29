Собранный с нуля стратегический бомбардировщик Ту-160М пройдет испытания до конца года

Ракетоносный бомбардировщик стратегического назначения Ту-160М, который был собран с нуля, будет испытан до конца текущего года. Об этом сообщил информатор в авиастроительной отрасли.

Первое тестирование пройдет на взлетно-посадочной площадке Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Точная дата испытаний воздушного судна еще не установлена. Уточняется, что это будет не полет, а пробежка самолета.

«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», — заявил информатор в ходе беседы с ТАСС.

День тестирования бомбардировщика будет определен руководством завода. Подтверждения данной информации из официальных источников пока что не поступало.

Информация о сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М была озвучена 30 июля этого года. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, также завершаются работы по изготовлению второго такого самолета, переделанного из старого Ту-160.