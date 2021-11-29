ООН: мировой туризм вернется к допандемийным показателям не раньше 2023 года

Мировой туризм со временем сможет вернуться к уровню, который фиксировался до пандемии коронавируса. Однако это произойдет не раньше 2023 года, сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

Аналитики ВТООН составили прогноз, согласно которому ожидается позитивный подъем туризма во втором и третьем кварталах 2022 года за счет отложенного спроса на поездки. Пололикашвили отметил, что на данный момент уже наблюдается восстановление отрасли в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна, передает ТАСС.

«Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году», — сообщил генсек ВТООН.

На сегодняшний день сфера туризма нуждается в координации согласованных действий, ключевую роль в которых будут играть темпы и равномерное распределение вакцин. Пололикашвили выразил надежду, что в ближайшие два года все эти вопросы будут урегулированы.