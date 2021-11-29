«Известия»: Россия усилит западные рубежи сверхточными комплексами «Хризантема-С»

Подразделения, защищающие западные рубежи России, будут усилены самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С». Об этом сообщили информаторы в Минобороны РФ.

В частности, полное перевооружение ожидает 2-й Таманскую мотострелковую дивизию, которая является ключевым подразделением в обороне Москвы. Издание «Известия» сообщает, что благодаря «Хризантемам-С», показатели огневой мощи формирования вырастут многократно. Военный эксперт Виктор Мураховский отмечает важность такого решения, объясняя это стягиванием техники со стороны стран НАТО.

«На этом направлении страны НАТО имеют количественное превосходство в тяжелой бронетехнике, поэтому усиление противотанковых подразделений российской армии выглядит вполне логично», — сообщил аналитик.

Недавно авторы китайского издания Sohu назвали БМПТ-72 «Терминатор-2» настоящим «комбайном смерти». Причиной этому аналитики считают обширный комплекс вооружения бронемашины.