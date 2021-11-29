ЦИК России: парламентские выборы в Киргизии прошли без нарушений

Международные наблюдатели не нашли нарушений на парламентских выборах в Киргизии, заявил представитель российского ЦИК Константин Мазуревский.

Работа членов комиссия была организована на высоком уровне. На всех участках соблюдались санитарные нормы, присутствовали наблюдатели от разных партий и кандидатов, отметил Мазуревский в беседе с РИА Новости.

«Там, где мы побывали, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Соблюдалась тайна голосования. В целом те участки, которые мы посетили, оставили приятное впечатление», — пояснил он.

Другой представитель ЦИК России Александр Курдюмов добавил, что наблюдатели общались со всеми своими коллегами, в том числе и от оппозиционных партий.

«Спрашивали, есть ли у них претензии, замечания, жалобы - ничего такого не было. Поэтому считаем, что выборы прошли спокойно и без нарушений», — заключил он.

Повторные парламентские выборы в Киргизии прошли 28 ноября. Итоги прошедшего в октябре 2020 года голосования были аннулированы из-за массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.