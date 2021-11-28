Канадскую госслужащую уволили из-за «неправильных» корней

Государственная служащая Кэрри Бурасса из Канады лишилась должности из-за своих русских корней. Об этом в материале сообщает издание New York Post.

Сама Бурасса, будучи главой Института здоровья коренных народов, заявляла, что она является канадским метисом. Однако при тщательном анализе ее генеалогического древа выяснилось, что предки женщины — выходцы из России, Польши и Чехословакии.

«Когда какой-то самозванец говорит от имени метисов и других коренных народов, рассказывает, что значит — быть метисом (...) это очень неприятно, возмутительно и вредно», — сообщила Дженет Смайли, представляющая метисов.

Согласно полученным данным, предки канадки были фермерами. После того как выяснилась правда, женщину уволили с должности и лишили профессорского звания.