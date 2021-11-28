Петербуржские водители обвинили городские власти в росте числа ДТП из-за неубранных дорог

Обледеневшие и заснеженные дороги стали причиной роста числа дорожно-транспортных происшествий на территории Санкт-Петербурга. По мнению автолюбителей, виновником этого является Смольный.

В частности авария была зафиксирована в Калининском районе, где автомобиль Chevrolet вылетел с дороги и ударился в дерево. Водитель машины был госпитализирован с травмами. Предварительной причиной ДТП названа непогода, передает Федеральное агентство новостей.

Аналогичные дорожно-транспортные происшествия не обошли стороной водителей «Яндекса» и «Ситимобила». Автомобилисты столкнулись на пересечении проспекта Космонавтов и Бассейной. Еще один шофер на арендном авто от компании «Ситидрайв» «встретился» с Mazda напротив станции метро «Черная речка». Также из-за плохих погодных условий на Ропшинском шоссе перед заездом на КАД перевернулась машина марки Mercedes.

Все это произошло на фоне бездействия коммунальных служб, которые должны были убрать дорожное покрытие и обработать его специальными средствами. По словам пользователей соцсетей, для Смольного и губернатора Александра Беглова зима пришла неожиданно.