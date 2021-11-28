Российско-китайский союз лишит США статуса сверхдержавы и спровоцирует панику на Западе. Об этом говорится в материале The Sun.

Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс, комментируя недавнее решение о расширении сотрудничества РФ и Соединенных Штатов в военной сфере, предупредила Вашингтон о риске потерять свое положение на мировой арене. Она отметила, что Западу стоит опасаться не только экономической мощи Пекина, но и масштабов власти.

«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — сказала Соукинс.

В материале The Sun также говорится о том, что Россия и Китай углубляют сотрудничество на фоне учений Вашингтона у границ с Москвой. Однако Изабель Соукинс называет это основание «мнимым». При этом в адрес РФ звучат обвинения в якобы подготовке «военного вторжения» на Украину. Однако никаких подтверждений этому не приводится.

В последнее время в западных СМИ и в Киеве выходят материалы о якобы «российском вторжении» на Украину. В Кремле не раз подчеркивали, что подобные заявления являются целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, где Россию пытаются представить как негативную сторону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы нет агрессивных планов и она не собирается ни на кого нападать.