Журналист Скачко: Россия запустила процесс дробления Украины

Россия не будет отказываться от Минских соглашений, но их систематический саботаж со стороны Киева приведет к потере Украиной других территорий, заявил киевский журналист Владимир Скачко. Ранее он покинул страну из-за угрозы репрессий.

По мнению Скачко, фактически процесс признания независимости ЛНР и ДНР уже начался. Речь идет об указе президента РФ о гуманитарной помощи: документ экономически интегрирует непризнанные республики в состав РФ. При этом инициатива «Минск-2» откладывается на неопределенное время: тогда и может произойти процесс «дробления Украины и поглощения ее Россией».

«Сначала России отходит Донецкая и Луганская область не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР. И тогда "Минск-2" выполнится явочным порядком», — заявил Скачко в эфире интернет-канала Topinform.

Ранее Украина применила на Донбассе новое вооружение. Подробнее о том, ждать ли в регионе большой войны с участием России — в нашей статье.