Политолог Марков уверен в желании Януковича вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в суд, чтобы напомнить Киеву о своем существовании. К такому выводу пришел политолог Сергей Марков.

Политик пытается оспорить в суде постановление Верховной рады о его отстранении от должности президента в 2014 году. Марков назвал вполне объяснимым желание Януковича вернуться на родину и продолжить служить ей, сообщает издание «ПолитРоссия». Подав в суд, он показывает сторонникам, что еще не сдался.

«Конечно, Янукович мечтает вернуться на Украину. Наверное, рассчитывает, что когда-нибудь население там окончательно разочаруется в нынешней власти, а сам он пойдет по пути Леонида Брежнева, который сейчас стал сверхпопулярным у людей. Янукович надеется, что точно так же вернется популярность и к нему. Но для этого нужно предпринимать какие-то действия, поэтому время от времени он и напоминает о себе, в том числе и посредством судебных исков. А так, конечно, никакой роли его обращение в суд не сыграет», — уверен Сергей Марков.

Виктор Янукович выбрал отличный момент, чтобы напомнить о своем существовании: именно сейчас политическая элита Украина претерпевает раскол. Бывший президент понимает, что олигархи недовольны действующим главой государства Владимиром Зеленским. Однако пока его положение в стране останется незавидным.

«Сейчас на Украине началась настоящая свалка, очень острая борьба между Зеленским и группой олигархов. И Янукович надеется, что этот режим треснет, и люди в итоге обратятся и к нему. До этого же момента ему опасно возвращаться в страну. У власти там сейчас находится, по сути, террористическая группировка, ни о каком законном правительстве Украины речи идти и не может. Поэтому на родине Янукович моментально отправится за решетку», — доходчиво объяснил политолог.

Янукович сейчас находится в незавидном положении. Против него настроены прозападные политики, которые поддержали госпереворот в 2014 году. Также его отвергают те, кто раньше поддерживал, потому что считают его предателем, не сумевшим подавить Майдан.