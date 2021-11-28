Беременная омичка и ее четырехлетняя дочь погибли при пожаре в многоэтажном доме

На окраине Омска 37-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь стали жертвами пожара в многоквартирном доме. Трагедия произошла на улице Завертяева, сообщили местные СМИ.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около 17:00. К моменту приезда пожарных огонь охватил квартиру на пятом этаже дома. Самостоятельно покинули свои жилища 15 человек. Спасатели эвакуировали из опасной зоны еще 13 жильцов, в том числе троих детей.

Специалисты газодымозащитной службы вынесли из горящей квартиры тела местной жительницы и ребенка. Медики попытались реанимировать четырехлетнюю девочку, однако вскоре малышка скончалась. Известно, что погибшая женщина ждала второго ребенка.

Пламя удалось полностью ликвидировать в 18:17. В тушении возгорания принимали участие 19 человек и пять единиц спецтехники. В настоящее время сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства смертельного пожара.