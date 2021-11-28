Песков указал на отсутствие подвижек по встрече Путина и Байдена

Позитивной динамики в вопросе, который касается переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из США Джо Байденом, нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля надеется, что соответствующая встреча состоится до конца 2021 года.

«По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет. Скорее всего, это будет видеоконференция», — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что возможная встреча глав государств находится в процессе согласования. Однако ясности по срокам нет.