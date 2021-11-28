Журналист Скачко спрогнозировал разделение Украины в случае отказа от Минских соглашений

Украина будет раздроблена, если власти страны откажутся от Минских соглашений. Такое мнение выразил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.

Эксперт считает, что договоренности сдерживают Киев от превращения в проект «анти-Россия». По его словам, если процесс урегулирования отложат на неопределенное время, то начнется разделение страны.

«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», — спрогнозировал журналист.

Стоит отметить, что похожее мнение выразил украинский политик Георгий Тука. По его словам, Украина потеряет шесть областей в случае отказа от Минских соглашений.