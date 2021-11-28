Петербуржцы назвали уборку дворов самым проблемным вопросом в сфере городского ЖКХ

Уборка дворов и улиц Санкт-Петербурга является наиболее проблемным вопросом городского коммунального хозяйства. Большинство петербуржцев недовольны работой Комитета по благоустройству Северной столицы, сообщает ФАН.

По их мнению, орган не справляется с устранением последствий снегопада. Причем коммунальные платежи стабильно растут, указали опрошенные агентством жители города.

«Уборка дворов у нас самый проблемный вопрос, в том плане, что наши коммунальные платежи, которые мы оплачиваем, пропадают. Не выполняют свою работу, и их по определению просто нет», — выразил негодование житель Петербурга Сергей.

Вместо заявленных 800 снегоуборочных машин на улицы города вышли чуть больше 200, причем работают они весьма неспешно. В основном снег убирается вручную, что не дает должного эффекта при таких сильных осадках. Многие опрошенные изданием горожане сегодня так и не увидели дворников.

Как уточняет ФАН, одна из причин проблемы — плохое финансирование Комитета по благоустройству. Службе выделяется всего 75% требуемых средств, и расходуются они не всегда рационально. Сами петербуржцы уверены: администрация губернатора Александра Беглова в очередной раз оказалась не подготовлена к наступлению зимы.