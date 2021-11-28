Два случая заражения новым штаммом «Омикрон» зафиксированы в Дании

Датский государственный институт сыворотки зафиксировал два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» среди пассажиров, прилетевших из ЮАР.

Путешественники, прибывшие из Южно-Африканской Республики в Данию, заболели новым подвидом COVID-19. Все, кто успел вступить в контакт с зараженными, уже отправлены в карантин.

«Мы можем подтвердить, что в Дании обнаружено два случая заражения штаммом "Омикрон". Этого можно было ожидать», — сообщили представители института.

Появление в мире нового штамма заставило Власти Дании ужесточить ограничительные меры против коронавирусной инфекции в стране. Требования коснулись поездок в Южную Африку и шесть соседствующих стран. Прибывшим из этих государств датчанам следует соблюдать самоизоляцию десять дней. Всем, кто уже прошел карантин, требуется сдать тест на COVID-19 даже при отсутствии симптомов.