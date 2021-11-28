«Полярные медведи». Пять эпизодов в истории, когда США воевали против России

Официально Россия (даже СССР) и США никогда не воевали. Но в истории американские и российские геополитические интересы неоднократно сталкивались, провоцируя конфликт. Причем вооруженный, отмечают авторы журнала «Русская Семерка».

Рассказываем, что Россия и Америка не поделили и в неспокойном XIX веке, и мятежном XX столетии.

Принадлежность Гавайских островов

Первый русско-американский конфликт случился в 1815 году, когда Российская Американская компания (РАК) отправила на Гавайи своего агента Георга Шоффера, чтобы тот вызволил из плена корабль, захваченный местным племенным объединением. Шоффер не только исполнил поручение, но умудрился привести местного вождя в российское подданство. Руководство РАК на Аляске такую самодеятельность одобрило, но все же запросило у Санкт-Петербурга окончательное решение.

Однако американские коммерсанты и китобои, орудовавшие на Гавайях, почувствовали угрозу своему бизнесу. Верховный гавайский король, с которым и вели дела представители США, поддерживал американцев, а вот вождь, желавший независимости от короля, пользовался поддержкой русских.

Вскоре между племенными объединениями началась война: за одно были солдаты РАК, оставленные Шеффером на островах, на другой стороне — наемники из США. Численное превосходство последних и решило исход битвы — трое русских военных погибли, потери американцев неизвестны. Более всего пострадали туземцы.

Уже после столкновения российское правительство отказалось принимать Гавайи в подданство: руководство России, как и США, сделало вид, будто бы ничего не произошло. Так Российская Империя пошла на уступки, которые Соединенные Штаты ничем не компенсировали.

wikipedia.org / Lisiansky / Public Domain

Американское вторжение в Россию

В числе стран Антанты США вторглись в Россию в ходе Первой мировой войны. Изначально не предполагалось, что интервенты вмешаются в гражданскую войну: они всего-то должны были помочь эвакуировать войска чехословацкого корпуса из страны. Однако все пошло не по плану.

На Дальнем Востоке американские войска сохраняли нейтралитет и к белым, и к красным. Однако с большевиками у них все же сложились более союзнические отношения, порой командиры из США даже снабжали партизан оружием. Увы, 189 человек из корпуса «Сибирь» погибло в России — большинство от холода и болезней. В 1920-м американцы ушли с Дальнего Востока.

На Севере России роль США оказалась совсем иной. В сентябре 1918 года американская пехота высадилась в Архангельске, где поступила под командование англичан. Эти части воевали против Красной армии с октября 1918-го по апрель 1919 года. Однако возмущение среди заокеанских солдат росло: они не желали вмешиваться в российские внутриполитические дела, рискуя собственными жизнями. И потребовали вернуть их домой.

Уже в июне 1919 года американских «полярных медведей», как они сами себя называли, эвакуировали с Русского Севера. Потери внушительные: 210 человек, их которых большая половина погибла в ходе военных действий.

pskov.ru / Пресс-служба администрации Псковской области

Война в Корее и Вьетнаме

В октябре 1950 года СССР направил истребительный авиакорпус в Северную Корею для отражения наступления американо-южнокорейских войск. Задача стояла действовать оборонительно, защищая тыл северокорейской и китайской армий. Несмотря на это, трофеи советских летчиков оказались впечатляющие: 1097 самолетов противника сбито, 335 своих потеряно. Погибло 299 советских военных из 5282 человек, отправленных в регион.

Во Вьетнаме советский контингент оказался во время агрессии США против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). На стороне республиканских сил выступили военные специалисты из СССР, обучавшие вьетнамцев обращению с советской военной техникой: туда поставили 95 «зениток» С-75, 316 боевых самолетов и другие вооружение.

Пока многие аспекты советской помощи ДРВ остаются государственной тайной. Официально ни советские экипажи боевых самолетов, ни бойцы спецназа в войне не участвовали. Однако же с помощью оружия из СССР было уничтожено 3744 самолета и 5607 вертолетов ВВС США.

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