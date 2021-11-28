Блогер Шарова указала на нехватку снегоуборочной техники в Петербурге

Недобросовестное отношение Смольного к уборке улиц от снега может привести к серьезным проблемам в Санкт-Петербурге, заявила модель, бывшая участница «Дома-2» Екатерина Шарова.

Снегопад в Северной столице 28 ноября спровоцировал пробки на дорогах, а также привел к грязи на улицах. Остается риск образования гололедицы. Горожане в соцсетях раскритиковали губернатора Александра Беглова и его администрацию за некачественную работу.

Блогер Екатерина Шарова в беседе с ФАН обратила внимание, что в этом году зима в очередной раз стала неожиданностью для петербургских коммунальщиков. По ее мнению, они не справляются с работой, потому что в Северной столице не хватает техники, противогололедных материалов, а также дворников. Неясно, почему администрация не решает эти вопросы.

«Потому и такие опасные дороги, потому люди падают и поскальзываются на льду, а город погружается в пробки из-за частых аварий на скользких дорогах. Вот поэтому столько проблем у населения зимой», — подчеркнула блогер.

Кроме того, Шарова указала, что иногда снегоуборочные машины стоят с включенным двигателем, но ничего не делают. Так сотрудники отчитываются перед заказчиками, а за результатом их деятельности никто не следит, посетовала она.