Взрыв нефтепаров в Ростовской области унес жизнь одного рабочего

В Ростовской области при регламентных работах на нефтяной скважине произошел взрыв нефтепаров. В результате погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба главка регионального МЧС.

По предварительным данным, взрыв прогремел в поле в пяти километрах от хутора Руско-Власовский Морозовского района. К моменту инцидента на скважине проводились работы по ее консервации на зимний период времени.

Сообщается, что погиб один человек. Еще двое получили травмы различной степени тяжести. Одному из низ медицинская помощь была оказана прямо на месте происшествия, второго пришлось госпитализировать.

Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса. Проводится проверка.