Германия призвала США отказаться от новых санкций в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии выступило против введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление немецкого посольства в Вашингтоне.

В немецкой дипмиссии подтвердили американской стороне готовность Берлина реализовать двусторонние договоренности, направленные на укрепление энергобезопасности Украины и Европы. Дипломаты также отметили, что новые ограничения по «Северному потоку — 2» подорвут соглашение и ослабят доверие к Соединенным Штатам.

Проект «Северный поток — 2» — газопровод, протянутый из России в Германию через Балтийское море. Строительство магистрали завершилось 10 сентября 2021 года, однако для запуска необходимо завершить процедуру сертификации.