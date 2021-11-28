Германия готова приостановить ряд форматов работы с Россией в качестве давления на Москву

Германия не исключает приостановку некоторых форматов работы с Россией. Об этом сказано в неофициальном документе посольства ФРГ в США.

Отмечается, что соответствующий документ был направлен в американский конгресс. В нем сказано, что Берлин может пойти на такие шаги в качестве давления на Москву. Германия готова принять меры, чтобы якобы не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия.

«Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно», — пишет портал Axios.

Стоить отметить, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом. Москва его реализует совместно с европейскими партнерами.