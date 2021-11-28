Журналисты показали порядок встречи иностранных лидеров в резиденции «Бочаров ручей»

Представители СМИ показали маршрут иностранных лидеров, которые прибывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным в сочинскую резиденцию «Бочаров ручей». Соответствующее видео опубликовали на портале «Вести.ру».

Корреспондент передачи «Москва. Кремль. Путин» показал, как иностранные гости проходят в комнату для переговоров. Политики подъезжают к крыльцу и поднимаются по лестнице. После их встречает российский лидер и провожает в зал для переговоров. Отмечается, что лидеры обмениваются репликами по насущным проблемам, когда идут в соответствующее помещение.

Стоит отметить, что в сочинской резиденции недавно состоялись переговоры Владимира Путина с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-сербского партнерства в различных сферах.