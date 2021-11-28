Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался в 62 года

Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов скончался на 63-м году жизни. О причинах смерти не уточняется.

Печальное известие сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Баринов много лет посвятил работе во ФСИН. Он курировал финансово-экономические вопросы. Смольнинский суд Петербурга в июне 2019 года вынес приговор отправить его в колонию за взяточничество на 3,5 года. Год назад Баринова освободили из мест лишения свободы.