Более 60 пострадавших и 27 семей погибших при пожаре в кузбасской шахте получили выплаты

Власти Кемеровской области организовали выплаты семьям погибших и пострадавшим при пожаре в шахте «Листвяжная». По словам губернатора региона Сергея Цивилева, денежную компенсацию получили уже более 60 раненых и родственники 27 жертв.

Также губернатор отметил, что все выплаты были сделаны из бюджета Кемеровской области и Беловского районе, где и располагается угледобывающая шахта «Листвяжная». Ранее Цивилев заявлял, что родственники погибших получат по 250 тысяч рублей, те пострадавшие, кто лечится амбулаторно и стационарно получат по 75 и 150 тысяч соответственно.

Кроме того, выплатить денежную компенсацию обещала и группа компаний «Сибирский деловой союз». Ранее она заявляла, что выдаст по два миллиона рублей семьям погибших и дополнительно по одному миллиону рублей их близким родственникам. Также СДС взялась погасить кредиты семей жертв, обеспечить им новое жилье, а также обучение и трудоустройство их детям.

Напомним, что пожар в кузбасской шахте произошел в ночь на прошедший четверг. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за взрыва метана, концентрация в воздухе которого была в несколько раз выше допустимых норм.

В тот момент под землей находились 285 горняков, более 200 из которых удалось выбраться самостоятельно. В результате погиб 51 человек, пятеро из которых — спасатели.