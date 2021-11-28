Отсутствие конкуренции мешает качественно выполнять ремонт в больницах Петербурга

Конкуренция в сфере коммунального хозяйства могла бы решить многие проблемы города, считает президент медицинской палаты Санкт-Петербурга Тамаз Мчедлидзе, передает издание «Невские Новости».

Именно отсутствие конкуренции среди подрядчиков способствует разрухе в больницах и других учреждениях социальной инфраструктуры. Журналисты обратили внимание на плачевное состояние детской больницы имени Филатова во Фрунзенском районе. Еще в 2019 году губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал привести ее в порядок. Однако, судя по жалобам местных жителей, проблемы до сих пор не решены.

«В рыночных условиях все должно быть на конкурентной основе. Если была бы конкуренция, то во многих направлениях мы бы получили результат лучше, хорошее состояние больниц и клиник. Самый лучший контролер — это конкуренция. Этот принцип очень важен», — указал Мчедлидзе.

Он также обратил внимание на неравномерное распределение финансов в государственной системе здравоохранения. По мнению специалиста, государству можно оставить какие-то наиболее важные направления, а для выполнения обычных лечебных процедур излишнее регулирование ни к чему.