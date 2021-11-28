Путин направил телеграмму близким скончавшегося Градского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным певца и композитора Александра Градского, который ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обратился к близким артиста после трагедии. В телеграмме президент принес соболезнования членам семьи скончавшегося певца.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — уточнил Песков во время общения с журналистами.

Александр Градский скончался в московской больнице на 73-м году жизни. Композитора госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. По данным СМИ, он потерял сознание дома, и родным пришлось вызывать медиков, поскольку привести артиста в чувства не удавалось. Певца доставили в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, он умер от инфаркта головного мозга.

Точная дата и место похорон Градского пока не названы. Предполагается, что прощание с композитором пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».