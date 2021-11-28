Польский премьер Моравецкий возмутился из-за телефонного разговора Меркель и Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остался недоволен звонком исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Он заявил, что страны Евросоюза должны искать дипломатическое решение для установления контактов с Минском. Белоруссия, по словам польского политика, «злоупотребила» разговором с Меркель.

«Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — заявил Матеуш Моравецкий агентству ДПА.

Телефонные разговоры между Лукашенко и Меркель состоялись 15 и 17 ноября. Политики обсуждали миграционный кризис на границах Евросоюза.