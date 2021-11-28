Новый премьер Чехии Фиала надеется к 16 декабря сформировать новое правительство

Новый кабинет министров Чехии должен быть сформирован к 16 декабря. На это надеется премьер-министр республики Петр Фиала.

Глава правительства обсудил с президентом Милошем Земаном дальнейшие действия по формированию кабмина. По словам чешского лидера, он с 28 ноября по 13 декабря будет проводить встречи с кандидатами на посты министров.

«Мы обсудили с господином президентом дальнейший процесс формирования нового правительства. Надеюсь, что к 16 декабря оно будет сформировано», — сказал Петр Фиала на брифинге.

Политик получил должность премьер-министра 28 ноября. Официальная церемония прошла в загородной резиденции «Ланы».