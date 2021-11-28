Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Москвичи старше 50 лет смогут бесплатно получить новую профессию

Экономика
Москвичи старше 50 лет смогут бесплатно получить новую профессию

Нацпроект «Демография» поможет жителям Москвы получить новое образование, которое позволит устроиться на престижную работу, передает «Российская газета».

Более 80 вузов РФ обратились к москвичам с предложением принять участие в новой программе. Они уверены, что люди предпенсионного возраста могут стать мультимедийными дизайнерами или менеджерами по контенту. Чтобы начать обучение, соискатели должны зарегистрироваться на специальном сайте. Операторы программы в течение семи рабочих дней изучат анкету и предложат курсы. Их длительность варьируется от трех недель до трех месяцев.

Директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель заметил, что ряд известных компаний в РФ нуждается в притоке специалистов. Многие из новых профессий не требуют постоянного присутствия в офисе. Представители старшего поколения могут быть востребованы в сфере IT, получая от 100 до 120 тыс. рублей в месяц.

#москва #обучение #профессия