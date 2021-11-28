Комитет по благоустройству Петербурга создает видимость уборки снега в городе

С приходом первого снегопада власти Санкт-Петербурга вновь показали свою некомпетентность во время уборки улиц. Комитет по благоустройству города по плану выделил на день более 800 спецмашин для чистки снега, однако на их интерактивной карте отображается чуть более 200 единиц техники.

Согласно заявлению ведомства, на сегодняшний день в Северной столице работают 834 единицы техники для уборки улиц и тротуаров и 1064 работников ручного труда. Однако это цифра отнюдь не совпадает с действительностью, а нужна лишь для того, чтобы отчитаться перед горожанами.

Чиновники комитата по благоустройству не указывают, какая именно техника задействована в уборке улиц — снегоуборочная машина или простая механическая метла, стоимость которой составляет около 20 тыс. рублей. Еще одна хитрость властей в том, что все машины не выходят на работу одновременно.

По данным источника ФАН, в 08:00 на улицах Петербурга находились 254 единицы техники. Из них в Центральном районе работали всего четыре машины — две занимались уборкой дорог, другие чистили тротуары. К полудню техника сменилась, однако ее число осталось прежним. При этом большая часть машин только разливала реагенты, хотя снег не прекращался.

Свое недовольство ситуацией с уборкой снега в Петербурге выразил и блогер Вадим Манукян. По его словам, в городе убирают только фасады, центральные улицы и Невский проспект, а остальное — кое-как.

Вред реагентов для горожан, автомобилей и животных давно всем известен и понятен. Применять их нужно только в самых крайних случаях, когда механически справиться с гололедом уже невозможно. Но власти Петербурга решили сыпать песок и жидкий реагент прямо на первый снег.

Проблемы с уборкой снега в городе связаны с плохим финансированием комитета по благоустройству. На нужды ведомства из бюджета выделяется лишь 75% от необходимых потребностей. Но, несмотря на это, чиновники зачастую расходуют полученные деньги весьма странно и нерационально.