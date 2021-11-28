Автоэксперт Солдунов указал на неготовность властей Петербурга к оперативной уборке снега

Власти Санкт-Петербурга вновь оказались не готовы к снежной погоде. Об этом заявил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Член Общественной палаты Петербурга подчеркнул, что коммунальные службы не справляются с уборкой снега, поэтому на дорогах создаются опасные ситуации. В городе уже не первый раз на этой неделе идет снег. Он напомнил, что 24 ноября из-за плохой работы коммунальных служб многие автомобилисты стали участниками ДТП, пишет «ПолитРоссия».

Сегодня Солдунов лично проехался по городу, чтобы оценить проведение работ по уборке дорог.

«Зима пришла, и как всегда – не ждали, не гадали. Видел уже аварии, хотя водители стараются соблюдать дистанцию. Я, может быть, не по тем дорогам проехал сегодня, но я не увидел ни одной уборочной машины. Утром только проходила техника, которая посыпает дорогу песком и солью», – уточнил автоэксперт.

Солдунов призвал коммунальные службы навести в городе порядок. Видимо, власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым в очередной раз не смогли должным образом подготовиться к приходу зимы. Именно поэтому город утонул в снегу и наледи.