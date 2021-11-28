Премьером Чехии стал Петр Фиала, выступающий против России

В странах Вышеградской четверки оформился конкретный политический тренд: теперь правительство Чехии тоже «поправело» вслед за руководством Польши и Венгрии, где консервативный курс стал уже традицией. Новым премьер-министром страны 28 ноября назначен лидер правоцентристской оппозиционной коалиции «Вместе», католик и противник однополых браков Петр Фиала. Миллиардер Андрей Бабиш уходит на покой — ранее журналисты нашли у него европейскую недвижимость на 15 миллионов евро.

Руководил церемонией президент Милош Земан, болеющий коронавирусом. Вступление Фиалы в должность он наблюдал из пластикового куба, куда был привезен медсестрами в инвалидном кресле. Вообще-то Земан поддерживал Бабиша, у которого переизбраться так и не получилось, но делать нечего — народ свой выбор сделал. Теперь Фиала соберет свой кабинет министров.

«Я убежден, что скоро у нас будет сильное и стабильное правительство», — заявил президент Чехии.

Консервативная Чехия

Новый премьер родился в буржуазной чешско-еврейской семье. В 22 года он крестился, а в 1989-м протестовал против коммунистов. Последующие 35 лет политические взгляды Петра Фиалы развивались более чем логично.

Фиала называет себя правым демократом консервативного толка и выступает против «как экстремизма, так и популизма». В унисон с властями Венгрии и Польши он критикует лояльную миграционную политику Евросоюза, потому что мигранты «могут представлять опасность». Признание Палестины государством он считает «противозаконным актом».

Global Look Press / Roman Vondrous/CTK

Отношение к политкорректности у Фиалы соответствующее — это «лицемерие, которое нас душит и мешает называть вещи своими именами». Однополые браки он категорически не признает.

«Никто не может заставить меня поверить в то, что однополые люди могут заключать брак и создавать семью, равную естественной», — писал он в одной из своих книг.

Приоритетом во внешней политике новый премьер называет развитие отношений с Израилем и Германией. Во внутренней — увеличение расходов на оборону к 2025 году до 2% ВВП (сейчас сумма составляет 1,6%). Потенциальный переход Чехии на евро откладывается на неопределенный срок: Фиала приверженец чешской кроны.

Отношение к России

Увы, Фиала известен как заядлый критик России. Этой весной он активно поддерживал заявления правительства Чехии, которое обвинило РФ в причастности к взрывам в Врбетице, а также последующую высылку российских дипломатов из посольства в Праге. Обращение президента Земана, в котором тот заявил о недоказанности версии о «российском следе», он также подверг критике.

president.gov.ua /

Премьер-министр Чехии видит в России серьезную угрозу, а потому выступает против участия российских и китайских компаний в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». В предвыборной гонке он даже упрекал правящую партию АНО за слишком мягкий подход к РФ и высказывался за расширение антироссийских санкций.

Новый кабмин Фиалы, вероятно, будет «под стать» ему самому. Так МИД получит Пиратская партия Чехии: ее представитель Ян Липавский должен возглавить министерство. Не так давно он инициировал закон об исключении РФ из тендера на АЭС «Дукованы».

Ранее Евросоюз предложил лишить Польшу финансирования за «отступление от демократических принципов». Брюссель не устраивает консервативная политика президента Анджея Дуды в отношении ЛГБТ-сообщества, фактическое лишение польских женщин права на аборт, непринятие миграционной политики ЕС и отмена мигрантских квот, а также нападки на свободу прессы. Подробнее о том, чем чреват «правый крен» в рамках Евросоюза — в нашей статье.