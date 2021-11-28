Президент Чехии Земан назначил нового премьер-министра республики

Лидер либеральной коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии. Соответствующее решение принял президент республики Милош Земан.

Глава государства выступал во время мероприятия, которое проходило в его загородной резиденции «Ланы». Земана отделили от других участников специальной стеной из-за COVID-19, однако сохранился визуальный и звуковой контакт. Церемония транслировалась Чешским ТВ.

«Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики», — сказал политик во время мероприятия.

Стоит отметить, что в Чехии 8-9 октября прошли парламентские выборы. Победу одержала коалиция «Вместе», которая объединяет либеральные силы — Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09.