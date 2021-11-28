Градского могут похоронить на московском кладбище рядом с родителями

Александр Градский предположительно может быть похоронен на Кузьминском кладбище. Могила артиста будет находиться рядом с местом захоронения его родителей.

Градский ушел из жизни ночью 28 ноября. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга. По данным источника РИА Новости, мэтр будет захоронен на московском кладбище возле родителей. Дата церемонии пока что неизвестна.

Здоровье Градского пошатнулось после перенесенного COVID-19. Тогда музыкант стал часто вызывать врачей на дом и жаловаться на ухудшение состояния, его изможденный вид замечали даже зрители шоу «Гoлoс», где Градский являлся членом жюри. Дискография певца насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» , «Размышления шута», «Утопия А.Г.», «Ностальгия», «Монте-Кристо», «Экспедиция» и другие.