Врачи обнаружили перед смертью в крови Градского большое количество антител к COVID-19

Народный артист России Александр Градский был госпитализирован 26 ноября. Врачи взяли анализы у музыканта при поступлении в медицинское учреждение.

Медики исследовали кровь артиста на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов показали отрицательный результат.

Однако врачи обнаружили, что в крови Градского большое количество антител к COVID-19. Это произошло незадолго до смерти, передает источник kp.ru.

Врачи боролись за жизнь певца в течение двух суток. Все это время композитор находился в отделении реанимации, куда его доставили с подозрением на инсульт. Артиста не стало 28 ноября в 2:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. На момент смерти исполнителю было 72 года.

Градский уже проходил лечение в одной из московских клиник в августе этого года. Его положили в ковидный госпиталь с обширным поражением легких. Врачи помогли автору песен справиться с болезнью, после чего он был выписан из медицинского учреждения.