Сенатор Совфеда заявил о наличии омикрон-штамма коронавируса в РФ

Член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый допустил, что среди россиян уже есть зараженные новым омикрон-штаммом коронавируса. По словам сенатора, разновидность COVID-19 могли завезти туристы, посещавшие Египет.

«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — заявил Круглый.

При этом специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже обращают внимание, что омикрон-штамм требует немедленного изучения и вызывает у них «серьезные опасения».