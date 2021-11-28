Медики ЮАР сообщили о росте числа инфицированных омикрон-штаммом среди молодежи

Больницы ЮАР столкнулись с ростом числа пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы Криса Хани Барагваната Рудо Матива.

Специалист выразила обеспокоенность потенциальным ростом числа пациентов с омикрон-штаммом. Это может увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Также наблюдаются заметные изменения в демографическом составе пациентов.

«Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии», — заявила Матива.

Точное количество инфицированных омикрон-штаммом в больницах по-прежнему неизвестно. Однако 65% пациентов не прошли вакцинацию от COVID-19, резюмировала специалист.