А воз и ныне там. Беглов вновь «прозевал» первый снег в Петербурге

В Санкт-Петербурге пошел далеко не первый снег, вновь обернувшийся коллапсом на дорогах. Синоптики предупреждали о метели 28 ноября: к вечеру воскресенья город укроет снежным «одеялом» толщиной в четыре сантиметра. Но снегоуборочной техники на улицах не видно, а вот дорожные заторы в центре, ДТП и обледеневшие тротуары уже случились.

По идее, спецтехнику нужно было привести в «боевую готовность» еще 24 ноября. Тогда непогода тоже предсказуемо разгулялась, а Смольный, как и ныне, не предпринял необходимых мер — Северная столица буквально замерла из-за пробок. Хотя губернатор Александр Беглов убеждал в октябре, что Петербург к зиме якобы уже готов.

Для губернаторского срока Беглова снежные коллапсы стали «хорошей» традицией. Например, во время снегопада прошлой зимой Беглов оправдывался тем, что лавину снега «за два-три дня невозможно убрать». И даже за три-четыре дня, мол, невозможно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

И вот история снова повторяется. По мнению политолога Ивана Аркатова, ответственность за снежный апокалипсис действительно несет губернатор. В Москве снегопады тоже случаются, но столичное руководство реагирует на ситуацию куда оперативнее.

«В этот раз главе Петербурга не удалось настроить работу так, чтобы снег, выпавший в конце ноября, не оказался неожиданностью. Хотя прогнозы синоптиков всегда показывают, чего ожидать: за сутки, даже за несколько часов можно организовать уборку. Тот же самый пример Москвы: как только снег начинает идти, на улицах сразу видно большое количество снегоуборочной техники. Руководитель должен верно делегировать эти полномочия профильным чиновникам, администраторам. На мой взгляд, это в первую очередь ответственность градоначальника», — заявил эксперт в комментарии «ПС».

Ранее сообщалось, что правительство губернатора Беглова потеряло контроль над жилищным фондом Петербурга. Подробнее о том, как петербуржцы рискуют замерзнуть в собственных квартирах — в нашей статье.