Сенатор Пушков назвал сокращение населения на Украине подтверждение ее блеклого будущего

Сокращение населения Украины показателем постепенного уничтожения страны. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

Организация Объединенных Наций ранее отнесла Украину к странам, в которых население сокращается быстрее всего. Причинами такого явления стали миграция, смертность, а также низкий коэффициент рождаемости. Согласно прогнозам организации, к 2050 году на территории Украины будет проживать около 35 млн человек.

«Еще одно фактологическое подтверждение блеклого будущего Украины после майдана и лже-революции достоинства, которая постепенно уничтожает эту страну», — написал Пушков в Telegram.

Ранее Алексей Пушков заявил об отсутствии на Украине ответственных политиков. По его словам, жители страны заслужили президента Владимира Зеленского.