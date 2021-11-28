Глава ХМАО Комарова отчиталась о запуске добычи на восьми новых месторождениях в Югре

Восемь новых нефтяных месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры были запущены в эксплуатацию в 2021 году. Такие данные представила губернатор региона Наталья Комарова.

Среди новых месторождений числятся Восточно-Янчинское, Северо-Западно-Пылинское, Чапровское, Западно-Каренское, Ай-Курусское, Западно-Икилорское, Бинштоковское и Восточно-Каюмовское.

Согласно прогнозам, по итогам текущего года добыча в ХМАО может достичь порядка 214 миллионов тонн нефти. Это выше результата 2020 года, подчеркнула Комарова в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.

Югра является ключевым нефтедобывающим регионом России — на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи черного золота формируют свыше 70% бюджета региона.