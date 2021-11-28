Глава МИД Украины Кулеба: Киев не настроен на силовое решение конфликта в Донбассе

Украинская сторона не видит альтернативы Минским соглашениям и не настроена идти по военному пути решения конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев намерен избежать военного сценария развития ситуации на юго-востоке страны.

«Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему в Донбассе военным путем», — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Он подчеркнул, что власти Украины будут продолжать стремиться к миру, безопасности и стабильности как для своей страны, так и для Евросоюза.

«Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше», — добавил глава украинского МИД.

По мнению Дмитрия Кулебы, обратной стороной дипломатии является война и именно поэтому альтернативы Минским соглашениям попросту не существует.