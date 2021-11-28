Композитор Градский скончался в больнице из-за инфаркта головного мозга

Причиной смерти певца и композитора Александра Градского стал инфаркт головного мозга.

Знаменитый композитор попал в больницу за пару дней до смерти с подозрением на инсульт. Бригаду скорой помощи вызвали родственники музыканта. После госпитализации Градского сразу перевели в отделение реанимации.

«Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга», — сообщил Telegram-канал «112».

Александр Градский скончался на 73-м году жизни ночью 28 ноября. Последние дни жизни он провел в постели, а на съемки «Гoлoca» приезжал на носилках.