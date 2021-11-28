Юрист Ляховецкий призвал коммунальщиков Петербурга заранее готовить спецтехнику к зиме

Коммунальные службы Петербурга не сумели подготовиться к зиме, поэтому снегопады застали город врасплох. С таким заявлением выступил политик и юрист Никита Ляховецкий.

Город на Неве вновь завалило снегом 28 ноября. Коммунальщики не сумели организовать должную уборку дорог, что привело к пробкам и некомфортным условиям для водителей. На тротуарах осталась неубранной опасная для пешеходов наледь.

«Как всегда, снег в России — удивительное событие для коммунальщиков, как будто они не в нашей стране живут и не знают, что здесь уже с середины октября возможны снегопады», — сообщил Ляховецкий в интервью Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что коммунальные службы обязаны заранее проводить инвентаризацию, а также проверять специальную технику и держать ее в полной готовности для исключения подобных ситуаций. Плюс ко всему необходимо закупать необходимые реагенты, однако коммунальщикам нужно научиться с ними управляться, подчеркнул политик.

Политический аналитик Владимир Соловейчик ранее заявил, что проблема неготовности к зиме носит в Петербурге системный характер. По его мнению, этот вопрос может быть связан с кадровой политикой администрации города.