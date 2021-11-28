Спасатель выбрался из кузбасской шахты «Листвяжная» благодаря струе свежего воздуха

Выживший после ЧП на кузбасской шахте горноспасатель рассказал, что продержался почти сутки под землей благодаря струе свежего воздуха.

По его словам, именно это позволило ему отлежаться и набраться сил для движения на поверхность.

«А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое», — сообщил мужчина журналистам.

Также спасатель отметил, что аптечка, которая была у него с собой, не пригодилась. Выйти из шахты помогла только струя свежего воздуха, на которую он ориентировался при выборе пути.