Спикер Госдумы России Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в декабре

Важные для россиян законы вступят в силу с декабря 2021 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик в Telegram написал, какие именно инициативы повлияют на жизнь граждан с декабря.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», — напомнил спикера Госдумы.

Некоторые законы коснутся защиты граждан в финансовой сфере. Появится возможность до суда блокировать ресурсы, которые рекламируют финансовые пирамиды.

Кроме того, начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Также иностранных граждан обяжут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование при въезде на территорию России. Плюс ко всему, вступит административная ответственность за нарушение закона об обязательной маркировке продукции.