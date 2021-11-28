Канада возобновит работу посольства в Гаити в обычном режиме

Канадское посольство в Гаити продолжит работу в обычном режиме. Это произойдет с 29 ноября, сказано в сообщении представительство в Twitter.

Министерство иностранных дел Канады ранее приняло решение вывезти вспомогательный персонал из Гаити из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а также роста преступности. В стране наблюдается нехватка топлива на фоне блокады нефтяных терминалов со стороны вооруженных банд.

«После временного переселения весь персонал посольства... возвращается в Порт-о-Пренс», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что криминальные банды Гаити G9 an Fanmi приостановили топливную блокаду. Формирования начали пропускать автоцистерны к крупнейшему портовому топливному терминалу. Некоторые предприятия возобновили деятельность после приостановки блокады.