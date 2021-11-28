«Музыкант с большой буквы»: Яна Чурикова рассказала о дружбе с Градским

Российская актриса и телеведущая Яна Чурикова рассказала о своем знакомстве и дружбе с композитором Александром Градским. Певец был «профессионалом старой школы» и большое внимание уделял мелочам, цитирует Чурикову сетевое издание «360».

Журналист рассказала о случае, который произошел во время записи одной из передач. Александр Градский остановил съемку из-за того, что Чурикова неверно назвала место записи одной композиции.

«Одним своим действием Александр Борисович меня очень подлечил, в результате я превратилась в Градского в плане педантизма по отношению к деталям и считаю, что это важное свойство любого профессионала, чем бы он ни занимался. <…> Мы остановили мотор и выясняли, что в "Википедии", скорее всего, была допущена ошибка, а в зале были очевидцы этих событий и вспоминали, где на самом деле происходила запись этой композиции», — рассказала Яна Чурикова.

Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

Телеведущая обратила внимание, что этот эпизод стал поворотным моментом в ее карьере, который она сравнила с «холодным душем». Люди перенимали у Градского внимательность к мелочам и здоровую педантичность, добавила собеседница «360».

«Я рада, что зрители это почувствовали на проекте "Голос". Градский — тот самый страж старой школы. И это зерно ушло в нашу артистическую и зрительскую среду. <…> Я благодарна судьбе, что и в моей жизни, и в жизни нашей страны был такой артист и такой музыкант с большой буквы. Я надеюсь, что эта планка так и будет существовать в нашей индустрии», — подвела итог Чурикова.

Композитор и певец Александр Градский скончался 28 ноября в 2:10. Ранее представитель «Первого канала» рассказал, как Градскому ставили капельницы прямо во время записи вокального шоу «Голоc».